Березники, Пермский край, , 17:24 — REGNUM В Березниках Пермского края после того, как старшеклассник совершил в школе вооружённое нападение на учительницу физики, принято кадровое решение о смене руководителя муниципального управления образования, сообщает URA.RU.

Исполняющим обязанности начальника управления образования администрации Березников назначен Александр Моисеев. Ранее он занимал должность директора школы № 9 Соликамска. Кандидатуру утвердят после того, как примет решение комиссия министерства образования региона.

Моисеев сменил на посту Татьяну Халиулину, которая являлась также и.о. начальника управления. Она возглавляла управление недолгое время — с октября 2020 года. Сейчас чиновница осталась в качестве заместителя главы городского управления образования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 21 мая в лицее № 1 Березников ученик десятого класса ранил ножом педагога. По факту нападения возбудили уголовное дело. Подростка обвинили в покушении на убийство и отправили под арест. Учительницу госпитализировали.

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