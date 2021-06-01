Москва, , 17:28 — REGNUM На пост заместителя начальника Государственной жилищной инспекции Москвы назначена Марию Трифонову. Соответствующее решение принял мэр столицы Сергей Собянин.

На указанную должность Трифонова утверждена распоряжением главы города от 1 июня 2021 года. Документ размещен на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Контракт с новым замглавы Мосжилинспекции заключен на срок пять лет, но не превышающим срок полномочий мэра столицы.

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