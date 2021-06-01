Москва, , 18:51 — REGNUM Пенсионный фонд России подал иск о взыскании денежных средств к шоумену Максиму Галкину. Об этом 1 июня сообщает телеграм-канал Mash.

По данным Mash, причиной судебного разбирательства стала невыплата артистом взносов в размере четырёх тысяч рублей. Арбитражный суд взыскал с Галкина эту сумму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, местные жители деревни Грязь в Московской области обвинили Максима Галкина и Аллу Пугачёву в плохих дорогах. Якобы к артистам постоянно ездили «фуры», поэтому в населённом пункте «асфальт попортился».

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