Брянск, , 17:39 — REGNUM Полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге дал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Короткий видеоролик он опубликовал 1 июня на своей странице в социальной сети.

Глава региона накануне участвовал в торжественной церемонии открытия памятного обелиска воинам-брянцам, погибшим при обороне и прорыве блокады Ленинграда, на воинском мемориале «Синявинские высоты» в Кировском районе Ленинградской области. А 1 июня в память о земляках он дал полуденный выстрел в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге

«Дань памяти воинам-брянцам, погибшим при обороне и прорыве блокады Ленинграда», — подписал видеоролик губернатор.

В боях при обороне и освобождении Ленинграда в годы Великой Отечественной войны погибли более 10 тысяч жителей Брянской области.