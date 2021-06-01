Вашингтон, , 20:40 — REGNUM За минувшие сутки на территории США выявили 5 735 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2, что стало самым низким показателем за 2021 год. Об этом 1 июня сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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В результате этого общее число заразившихся коронавирусом в США составляет более 33,26 млн.

При этом за последние сутки в стране было зафиксировано 138 летальных исходов от COVID-19, а суммарное количество скончавшихся превысило 594 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в США упал суточный прирост больных COVID-19. Ранее, в январе, в США ежедневно фиксировали порядка 250 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.