Москва, , 17:34 — REGNUM «Война вакцин» развязана не Россией и не Китаем, сообщил 1 июня журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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По итогам саммита БРИКС на уровне руководителей МИД глава российской дипломатии напомнил слова французского президента Эммануэля Макрона «война вакцин», сказанные на тему политизации происхождения COVID-19.

Лавров «Но к огромному сожалению и вопреки фактам, он объявил Россию и Китай главными зачинщиками этой так называемой новой мировой войны».

Он добавил, что вопрос происхождения коронавируса нового типа следует не политизировать, а обсуждать со всеми другими странами под эгидой ВОЗ. А сейчас идут спекуляции на теме COVID-19. Россия призывает «бороться с бедой» совместно, а не заниматься «набиранием очков».

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