Рязань, , 17:22 — REGNUM На популярном видеохостинге 1 июня появилось обращение к жителям главного врача Сараевской межрайонной больницы Рязанской области Павла Шейдорова. Медик заявил о вспышке заболевания COVID-19 и призвал всех соблюдать меры предосторожности сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Главврач отметил, что с конца апреля 2021 года наблюдается «резкий подъём заболеваемости». Тяжёлых больных из Сараевского района ежедневно отправляют для госпитализации в Рязань.

«Осложняется обстановка тем, что начали болеть дети. Такого всплеска заболеваемости среди детей у нас ещё не было. Единственный способ борьбы с эпидемией — это профилактика», — заявил Павел Шейдоров.

Медик призвал всех соблюдать масочный режим и активнее вакцинироваться. На обращение главврача отреагировали в правительстве региона, заявив, что эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной и подконтрольной.

«За весь период наблюдения показатели заболеваемости жителей Сараевского и Скопинского районов не превышали среднеобластного значения, вспышечная заболеваемость не регистрировалась. В настоящее время отмечается увеличение темпа прироста заболеваемости в Сараевском районе при сохранении стабильных оценочных показателей. Среди детского населения зарегистрированы бессимптомные случаи заболевания COVID-19, которые были выявлены при обследовании их как контактных. Во всех домашних очагах реализуется комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится на контроле специалистов регионального Роспотребнадзора», — говорится в официальном сообщении.

На 1 июня в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 29 316 человек. С начала пандемии коронавирус выявлен 1771 несовершеннолетних.