Рязань, 1 июня 2021, 17:22 — REGNUM На популярном видеохостинге 1 июня появилось обращение к жителям главного врача Сараевской межрайонной больницы Рязанской области Павла Шейдорова. Медик заявил о вспышке заболевания COVID-19 и призвал всех соблюдать меры предосторожности сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Главврач отметил, что с конца апреля 2021 года наблюдается «резкий подъём заболеваемости». Тяжёлых больных из Сараевского района ежедневно отправляют для госпитализации в Рязань.
Медик призвал всех соблюдать масочный режим и активнее вакцинироваться. На обращение главврача отреагировали в правительстве региона, заявив, что эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной и подконтрольной.
На 1 июня в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 29 316 человек. С начала пандемии коронавирус выявлен 1771 несовершеннолетних.