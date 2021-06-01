Москва, , 17:15 — REGNUM Россия заинтересована в сохранении международной платёжной системы и системы международных экономических отношений в целом. Об этом 1 июня заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран БРИКС.

«Что касается проблемы с платёжной системой SWIFT, я отвечал на вопрос, который мне задали в связи с прозвучавшими из ряда европейских столиц призывами о том, чтобы Россию от SWIFT отключить. Это наиболее радикальные представители западного мира, которые руководствуются исключительно русофобскими настроениями, и которые пытаются по поводу, а чаще всего без поводов всячески наращивать санкции против нашей страны», — заявил Лавров.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы разрушать механизмы функционирования международной валютной системы, в целом международной экономической системы, и исходим из того, что это будет приносить вред всем без исключения участникам многостороннего общения», — подчеркнул он.