Москва, , 17:14 — REGNUM У НАТО, по всей видимости, есть злонамеренные планы в отношении России, сообщил 1 июня журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что хотел бы ошибиться, но о злонамеренных планах НАТО говорят шаги альянса в последнее время.

НАТО, например, не хочет подтверждать «принцип неделимости безопасности», согласно которому ни одна страна альянса не должна укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других стран.

Россия обращалась в альянс с предложением подтвердить намерение следовать этому принципу, но НАТО «боится» это делать, фактически уходя от него.

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