Санкт-Петербург, , 17:24 — REGNUM В 2021 году 10 412 петербургских медиков, пострадавших при оказании помощи пациентам с COVID-19, получили региональные социальные выплаты по 300 тыс. рублей. Кроме того, по 1 миллиону рублей получили семьи 20 медиков, скончавшихся вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом. С учетом 37 семей, получивших такие выплаты в 2020 году, общее число медиков, официально признанных умершими из-за заражения ковидом на работе, достигло 57 человек.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как напомнили 1 июня в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева, в 2020 году выплаты в связи с заражением ковидом на работе от города получили 11 178 медицинских работников. Общая сумма выплат превысила 3,7 млрд рублей. С марта 2021 года выплаты возобновились, и за прошедшее время их сумма превысила 3,1 млрд рублей. В настоящее время единовременные выплаты получают медики, заболевшие COVID-19 в декабре 2020-го и в текущем году.

Помимо выплат от города медработники, пострадавшие при оказании помощи пациентам с ковидом, а также члены семей умерших медиков получают единовременные страховые выплаты.

«Начиная с мая прошлого года, Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования осуществлены выплаты 20 459 медикам, заболевшим COVID-19 на работе, и семьям 48 скончавшихся медицинских работников», — уточнили в Смольном.

По данным общественных активистов, общее число медиков Петербурга и Ленобласти, умерших от COVID-19 в период пандемии, давно превысило сто человек. Но далеко не все из них были признаны пострадавшими на своей работы.

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