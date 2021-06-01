Астрахань, , 17:10 — REGNUM Бывший председатель Контрольно-счётной палаты Астраханской области признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, в результате которых бюджету был причинён многомиллионный ущерб. Об этом сообщили 1 июня в пресс-службе Следственного комитета России.

Как установлено судом и следствием, в период с апреля по июнь 2019 года председатель Контрольно-счётной палаты Астраханской области при проведении контрольных мероприятий в отношении законопроекта и отчета об исполнении бюджета Астраханской области за 2018 год, намеренно скрыл факты привлечения правительством Астраханской области в лице председателя правительства региона Расула Султанова и министра финансов региона Виталия Шведова необоснованных коммерческих кредитов на сумму 6,2 миллиарда рублей. В результате бюджету Астраханской области был причинен ущерб у на общую сумму более 212 миллионов рублей.

Приговором суда бывшему председателю КСП назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы, наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Также он лишён права занимать определенные должности сроком на три года.