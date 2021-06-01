Манила, , 22:28 — REGNUM Ученые опустились на дно третьей по глубине впадины в океане и обнаружили, что пластик успел добраться даже до туда, сообщает 1 июня Indy100.

Еще в марте океанограф Део Флоренс Онда из Морского Института Филиппин опустился на дно Филиппинского жёлоба вместе с Виктором Весково, американским исследователем из компании Caladan Oceanic, занимающейся подводными технологиям.

Исследователи провели на глубине более 10 км около 12 часов. Отмечается, что в какой-то момент они заметили нечто белое в иллюминаторы и подумали, что это медуза. Однако, рассказывает Онда, это оказался обычный пластик.

Напомним, всемирный фонд дикой природы (WWF) в 2019 году опубликовал доклад «Пластиковое загрязнение: Кто виноват? Системные причины и сценарий выхода на нулевое загрязнение природной среды пластиком к 2030 году». В докладе констатируется, что самой грязной частью Мирового океана является Средиземное море, в которое каждый год попадает около 600 тыс. тонн пластикового мусора, что в четыре раза больше, чем сбрасывается в Индийский океан или южную часть Тихого океана.