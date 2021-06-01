Москва, , 17:08 — REGNUM В Москве нет иллюзий относительно возможных итогов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, но сам факт такого разговора является важным, заявил 1 июня на пресс-конференции по итогам заседания СМИД БРИКС глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Россия не ожидает от этой встречи исторических и судьбоносных прорывов.

«Мы не строим иллюзий и мы не пытаемся создавать впечатления, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические, судьбоносные решения. Но сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц, конечно же, это важно, это нужно всячески поддерживать», — рассказал Сергей Лавров.

При этом глава МИД пояснил, что Путин и Байден обменяются мнениями о региональных и глобальных угрозах.

Как сообщало, российско-американская встреча на высшем уровне пройдёт 16 июня в Женеве.

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