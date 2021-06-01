Целинский район, Ростовская область, 1 июня 2021, 17:04 — REGNUM В Целинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием двух большегрузов. В результате аварии погибли два человека, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД 1 июня.

Авария в Целинском районе
Авария в Целинском районе
УГИБДД УМВД России по Ростовской области

Авария произошла примерно в 11:30 мск на трассе Егорлыкская — Сальск. На автодороге столкнулись автомобили КамАЗ с полуприцепом и КамАЗ — тягач. От удара большегрузные машины загорелись.

Авария в Целинском районе
УГИБДД УМВД России по Ростовской области
В результате ДТП погибли два человека
УГИБДД УМВД России по Ростовской области
На месте происшествия
УГИБДД УМВД России по Ростовской области
Последствия аварии
УГИБДД УМВД России по Ростовской области
Последствия аварии
УГИБДД УМВД России по Ростовской области
Смертельное ДТП в Целинском районе
УГИБДД УМВД России по Ростовской области

Водители оказались заблокированы в кабинах. Оба скончались на месте происшествия. Личности мужчина пока не установлены.

По факту ДТП проводится проверка.