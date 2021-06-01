Целинский район, Ростовская область, 1 июня 2021, 17:04 — REGNUM В Целинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием двух большегрузов. В результате аварии погибли два человека, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД 1 июня.
Авария произошла примерно в 11:30 мск на трассе Егорлыкская — Сальск. На автодороге столкнулись автомобили КамАЗ с полуприцепом и КамАЗ — тягач. От удара большегрузные машины загорелись.
Водители оказались заблокированы в кабинах. Оба скончались на месте происшествия. Личности мужчина пока не установлены.
По факту ДТП проводится проверка.