Целинский район, Ростовская область, , 17:04 — REGNUM В Целинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием двух большегрузов. В результате аварии погибли два человека, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД 1 июня.

Авария в Целинском районе УГИБДД УМВД России по Ростовской области

Авария произошла примерно в 11:30 мск на трассе Егорлыкская — Сальск. На автодороге столкнулись автомобили КамАЗ с полуприцепом и КамАЗ — тягач. От удара большегрузные машины загорелись.

Водители оказались заблокированы в кабинах. Оба скончались на месте происшествия. Личности мужчина пока не установлены.

По факту ДТП проводится проверка.