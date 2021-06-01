Целинский район, Ростовская область, 1 июня, 2021, 17:04 — ИА Регнум. В Целинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием двух большегрузов. В результате аварии погибли два человека, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД 1 июня.

УГИБДД УМВД России по Ростовской области Авария в Целинском районе

Авария произошла примерно в 11:30 мск на трассе Егорлыкская — Сальск. На автодороге столкнулись автомобили КамАЗ с полуприцепом и КамАЗ — тягач. От удара большегрузные машины загорелись.

Водители оказались заблокированы в кабинах. Оба скончались на месте происшествия. Личности мужчина пока не установлены.

По факту ДТП проводится проверка.