Павловск, Санкт-Петербург, 1 июня, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В первую неделю лета в ГМЗ «Павловск» в шестой раз откроется «Сиреневый променад» в рамках которого посетители смогут насладиться цветением сирени и увидеть произведения искусства с ее изображением, рассказали 1 июня в пресс-службе государственного музея-заповедника.

ИА REGNUM Павловск

Сейчас в Павловском парке собрано более 20 сортов сирени разнообразных цветовых оттенков, в общей сложности более 4000 кустов, при этом их число постоянно пополняется, в том числе, благодаря «Сиреневому променаду».

«На этот раз пять кустов исторического сорта «Монтень» (1907 год, селекционер Виктор Лемуан) в первый день фестиваля будут посажены у Итальянской лестницы. Узнать о павловской коллекции сирени и самых «сиреневых местах» парка можно на экскурсии, названной строками Игоря Северянина «Очам души твоей — сиренью упоенье». Эти прогулки стартуют трижды в день — в 13:30, 14:00 и в 16:00 часов — от павильона «Вольер», — рассказали в пресс-службе ГМЗ.

Тему цветения поддержит модный показ: на парадном плацу пройдет дефиле юных воспитанников Школы моделей в платьях с цветочным принтом. Бело-розово-сиреневая палитра и цветочная тема объединят выставки в Розовом павильоне. В зале Ротонда посетители смогут увидеть фарфор с изображениями сирени, мебельный гарнитур в стиле ампир с ситцевой обивкой с рисунком бело-розовых цветов гортензии, а также раритеты коллекции Павловского дворца — две вазы и три стелы из флюорита — полудрагоценного светящегося камня фиолетово-сиреневого оттенка, которые были подарены Марии Федоровне ее немецкими родственниками.

«Впервые из фондов музея посетителям покажут коллекцию пейзажей Павловского парка, созданных художниками XIX—XX веков. В центре Танцевального зала будут выставлены пять платьев, выполненных известным петербургским дизайнером Еленой Ткаченко по уникальной технологии: они состоят из тысячи ниспадающих шелковых нитей, заменяющих привычную ткань. Там же, в Танцевальном зале Розового павильона, пройдут концерты русских романсов», — отметили в музее.

Фестиваль «Сиреневый променад», открывающий сезон летних праздников в Павловске, пройдет 5−6 июня.