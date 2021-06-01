Калуга, , 17:16 — REGNUM В Калужской области в 2020 году органами прокуратуры выявлено более 200 нарушений долевого строительства, свыше 70 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. В прошлом году удалось восстановить права граждан по трём объектам, отнесённым к числу проблемных. Об этом 1 июня шла речь на заседании коллегии областной прокуратуры, посвящённой вопросам исполнения органами государственной власти и застройщиками требований законодательства, регулирующего вопросы долевого строительства жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

На коллегии областной прокуратуры Prokuror-kaluga.ru

Прокурором области Константином Жиляковым и его заместителями были проведены выезды на строящиеся проблемные объекты. Аналогичные выездные приемы граждан осуществлены всеми территориальными прокурорами в целях контроля за ходом строительства жилья. На встречах с дольщиками отмечалось, что типичными нарушениями законодательства стали: несоблюдение сроков ввода домов в эксплуатацию и передачи объектов долевого строительства гражданам, не уведомление об изменении условий договоров долевого участия, а также включение в данные договора условий, нарушающих права дольщиков. В этой связи, органами надзора был принят комплекс мер, направленных на восстановление прав граждан-участников долевого строительства жилья.

По итогам коллегии прокурор области потребовал от прокуроров в муниципалитетах обеспечить личное участие в восстановлении прав обманутых дольщиков, дал конкретные поручения по защите прав граждан-участников долевого строительства, исполнение которых поставлено на личный контроль.

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