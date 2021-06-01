Сергей Артёменко, 1 июня 2021, 17:43 — REGNUM По итогам состоявшихся 28 мая переговоров Александра Лукашенко с Владимиром Путиным снова возникло ощущение забалтывания действительно важных вопросов союзнических отношений. Президент Российской Федерации — занятой человек, к которому внезапно в гости напрашивается сосед с жалобами на свою нелёгкую долю, посиневшие пальцы за 27 лет бессменного правления, происки западных недоброжелателей и сбежавших от барина «мерзавцев».
В официальных отчётах о встрече говорилось, что Лукашенко пожаловался на Запад и «акцентировал внимание на реакции этих же стран на случай с самолетом Ryanair» — как будто Путин не знал об этой реакции, а также похвалил и пожалел белорусского госмонополиста «Белавиа» — тоже, наверное, что-то как бы важное для президента России. Лукашенко также сообщил очередную нелепость — лихо расписавшись и за Путина, исковеркав цитату Сталина: «Но нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмем и мы».
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«Я Вас проинформирую. Пользуясь такими доверительными отношениями с Вами, захватил некоторые документы. Покажу Вам, чтобы Вы понимали, что происходит. Просто публично я при подготовке к встрече Вам скажу следующее, чтобы Вы понимали, что это за люди. Хотя мы с Вами в этом ключе обсуждали многие проблемы», — приводятся слова Лукашенко в публикации под заголовком «Рабочий визит в Российскую Федерацию. Переговоры с Владимиром Путиным».
Общественность вполне предсказуемо отреагировала на такие итоги визита. В соцсетях и авторских колонках доминировало мнение, что ради этого Лукашенко вообще не стоило приезжать в Сочи. Такие поездки слишком дорого обходятся белорусскому бюджету, сформированному белорусскими налогоплательщиками и российской помощью (российскими налогоплательщиками).
В понедельник, 1 июня, Лукашенко собрал руководство Белоруссии на «Совещание по вопросам сотрудничества с Россией». В официальном отчёте пресс-службы белорусского президента, помимо прочего, сказано: «Также на встрече была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года. Правительствам поручено окончательно отработать эту схему».
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Лукашенко на совещании об этом сказал так: «По налоговому маневру мы нашли развязки. Даже не мы, а правительства, мы просто это согласовали и утвердили. Дальше будем вести диалог и договариваться».
Государственное телевидение Белоруссии сообщило о «принципиальной договорённости» как о свершившемся факте, о принятом решении — утверждённом на уровне правительств и предполагающем поступление российских выплат за изменение российского законодательства в нефтяной сфере со следующего года. Остались технические вопросы оформления «схематоза».
Иначе говоря, Москва выплатит Лукашенко своеобразную «интеграционную дань».
Суверенитет России поставлен под вопрос. Суверенное право государства принимать законы и изменять их теперь поставлены в зависимость от внешнего фактора — выплаты компенсации в бюджет другого государства. Никто не утруждает себя объяснениями перед российской общественностью.
Союзнические отношения нисколько не оправдывают «принципиальную договорённость» по выплате Россией «компенсации» за изменение своего налогового законодательства. Тем более что Союзное государство как государство так и не состоялось.
Пожалуй, это самое важное, что случилось во время сочинской встречи Путина и Лукашенко 28 мая. Все остальные вопросы — предоставления российской кредитной помощи, поставок оружия, возможности переброски российских военнослужащих при обострении военно-политической ситуации в Белоруссии, а также ряд других вопросов — были принципиально решены ранее.
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Подписанный ещё в 1999 году договор о создании Союзного государства не выполняется даже в экономической части, не говоря уж о политической и табуированной гуманитарной. Нет никаких оснований спасать Лукашенко деньгами российских налогоплательщиков и экономическими преференциями для белорусских компаний (в частности, «Белавиа»), и уж тем более поступаться российским суверенитетом.
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Лукашенко не прекратил «белорусизацию» во внутренней политике и по-прежнему заявляет о приверженности «многовекторности» в политике внешней. Он постоянно демонизирует перспективу воссоединения Белоруссии с Россией и всячески противится институционализации даже клоунской и полностью подконтрольной КГБ, но хотя бы номинально пророссийской политической структуры.
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Как ни смешно, но Лукашенко до сих пор не признал территориальную целостность России. При этом он создал множество проблем в Белоруссии и добыл ей статус изгоя, перессорившись со всеми странами-соседями. Теперь уже не принято вспоминать, но Лукашенко едва ли не враждовал с формально союзной с Россией, которой несколько лет, вплоть до августа 2020 года предъявлял различные обвинения — вплоть до подготовки интервенции. Такие обвинения он предъявлял публично лично и через своё ближайшее окружение. О подготовке госпереворота руками российских «вагнеровцев» в июле заявлял госсекретарь белорусского совбеза Андрей Равков.
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Необычные сложились союзнические отношения. Москва делает уступку за уступкой, умножая сумму уже потраченного на содержание «белорусского чуда» и ничего не получая взамен. Судя по прозвучавшим 1 июня заявлениям из минского президентского дворца, уступок будет больше и без того самые низкие «интеграционные» цены на российские углеводороды будут ещё ниже. Никто не может внятно объяснить, почему эта катавасия должна продолжаться, в чём её смысл для России, какие Москва получает выгоды и гарантии от Минска.
Лукашенко не изменился. Белорусский вопрос для Москвы лишь обострился и стал труднее. Чем дальше, тем больше вопросов у обывателей о смысле искусственно затянутого строительства Союзного государства. Возникает даже нехорошее подозрение в отсутствии у Кремля внятного запроса к Лукашенко, который неизбежно уйдёт.
За последние годы с Лукашенко ни о чём новом и принципиально важном не договорились. Не правы считающие, что с ним сейчас невозможно ни о чём договориться — была бы воля реализовать ясное целеполагание, которого, как многим кажется, в Москве нет. Потом может случиться так, что не с кем будет договариваться. За примерами далеко ходить не надо — они повсюду, и весьма наглядная перспектива представлена южной соседкой Белоруссии.
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