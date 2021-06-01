Москва, , 17:08 — REGNUM Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала подписчикам, что станет судьёй «Евро-2021». Пользователи Сети активно обсуждают эту новость.

Большинство подписчиков Бузовой не видят её в роли арбитра Чемпионата Европы. А некоторые из комментаторов предположили, что таким образом певица мстит бывшему мужу, футболисту Дмитрию Тарасову.

«Вот и пришел конец футболу… R. I. P», — шутит prohorov_dmitriy.

«Где-то перекрестился Тарасов», — написал пользователь predatorswife.

«Это такая месть бывшему мужу?» — спрашивает oxana_amerikanka.

«Господь Всемогущий, видимо, посчитал, что мало наказать Россию её футболистами, теперь ещё будет арбитр Бузова», — прокомментировал пользователь rucnaya_vishevka.

Ранее Ольга Бузова сообщила об участии в шоу «X-factor.Беларусь» в качестве наставницы. Выход проекта запланирован на осень 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Держитесь, футболисты»: Ольга Бузова станет арбитром на Чемпионате Европы