Загреб, , 17:00 — REGNUM Число безработных в Хорватии сокращается, о чем свидетельствуют новые данные о гражданах, ищущих работу. В частности, в конце апреля было зарегистрировано 148 744 безработных, что на 6844 меньше, чем в предыдущем месяце, и на 10 490 человек меньше, чем в том же месяце 2020 года, сообщает издание Poslovi.

О нехватке рабочей силы также свидетельствует тот факт, что к началу мая 2021 года Хорватия выдала 13 755 разрешений на проживание и работу иностранцам, в основном в сфере строительства и туризма.

В Хорватии не хватает каменщиков, плотников, строительных и гражданских инженеров, программистов, пекарей, мясников, поваров национальной кухни, кондитеров, жестянщиков, слесаров, жестянщиков автомобилей, сантехников и электриков.