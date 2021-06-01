Кемерово, , 16:56 — REGNUM Новым пресс-секретарём мэра Кемерова Ильи Середюка стала Надежда Горбачёва. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает сайт A42.RU.

Уточняется, что Надежда Горбачёва окончила Кемеровский госуниверситет по специальностям «Журналистика» и «Юриспруденция». Она работала в печатных СМИ региона, а с 2009 по 2011 год — в комитете по работе со СМИ. Также была заместителем начальника отдела по работе со СМИ управления по социальной и информационной политике мэрии Кемерова, с 2012 по 2020 годы — начальником и заместителем начальника контрольно-аналитического отдела администрации муниципалитета.

В 2020 году Надежда Горбачёва стала директором, главным редактором МАУ «Редакция газеты «Кемерово».

По данным «Сибдепо», Надежда Горбачева сменила на посту Татьяну Щавину, которая в апреле 2021 года перешла работать в пресс-службу губернатора Кузбасса.