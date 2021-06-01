Воронеж, , 16:56 — REGNUM Департамент здравоохранения Воронежской области опроверг обвинения в гибели мальчика в психиатрической больнице в результате инъекции. Комментарий опубликован на сайте департамента.

Ранее в соцсетях был опубликован пост, приводящий свидетельства бывшей пациентки КУЗ ВО «Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер».

«Она наблюдала, как вместо настоящего лечения детей кормили одинаковыми таблетками, привязывали, а когда один из маленьких постояльцев начинал кричать, медсестры не находили ничего лучше, как лупить его ремнём. Имело место сексуальное насилие одних детей по отношению к другим. В помещении стояла вонь, за гигиеной никто не следил, некоторые дети ходили под себя. Эта больница находится в г. Орловке Воронежской области», — говорится в посте.

Авторы поста также обвиняют в жестокости к детям медицинских сестёр, а одного из врачей — в выдаче липовых справок о недееспособности.

В департаменте здравоохранения региона подтвердили, что девушка, чьи свидетельства приводятся в посте, действительно находилась на лечении.

«Ей назначались только препараты, разрешенные к медицинскому применению в РФ в соответствии с ее диагнозом, а также общеукрепляющие средства и витамины. Специалисты отделения искренне рады тому, что, судя по фото Елизаветы в Инстаграм, проведенное лечение дало хороший пролонгированный результат», — говорится в комментарии.

В то же время чиновники опровергают информацию о жестоком отношении к детям в учреждении.

«Информация о плохом отношении к детям, описанная в посте, не соответствует действительности. В частности, недостоверны сведения о смерти мальчика от инъекции, так как, начиная с 2009 года по настоящее время, в детском отделении КУЗВО «ВОКПНД» летальных исходов не было. Фотографии, опубликованные автором поста, сделаны в лечебном корпусе №2, в котором нет пациентов на данный момент», — сообщили в облздраве, уточнив, что здание признано аварийным и готовится к ремонту.

«Описанные автором поста, а также некоторыми авторами комментариев ситуации, являются субъективной интерпретацией вероятных, но не доказанных событий. Психиатры оказывают помощь людям с нарушенным восприятием действительности. Родственники часто вовлечены в травмирующие ситуации. Пациенты с нарушениями психологического статуса имеют склонность воспринимать события и ситуации через призму своего заболевания, поэтому выяснение реальных обстоятельств требует участия специалистов и соответствующего времени», — считают в облздраве.

В департаменте заверили, что в КУЗ ВО «Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер» при лечении используются методы и препараты с доказанной эффективностью, а с пациентами работают квалифицированные специалисты.