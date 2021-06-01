Лондон, , 16:55 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $71 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 1 июня.

По состоянию на 15:24 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в августе выросла на 2,68% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $71,18 за баррель.

В последний раз нефть данной марки стоила больше $71 за баррель 8 марта 2021 года.

Тем временем, цена на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) выросла на 3,35% и достигла $68,55 за баррель впервые с октября 2018 года.