Киев, , 16:58 — REGNUM На Украине некоторые больницы сворачивают коронавирусные отделения из-за нехватки пациентов, сообщает 1 июня пресс-служба минздрава страны.

Ведомство напоминает, что сейчас на Украине происходит существенное снижение заболеваемости COVID-19, поэтому больницы идут на такой шаг. Минздрав утверждает, что несмотря на это, ни один пациент — сейчас или в будущем — не останется без помощи.

«Никого не будут «выписывать», не долечив из-за закрытия ковидного отделения. Если больница перестает оказывать стационарную помощь пациентам с COVID-19, местные власти должны позаботиться о том, чтобы они завершили лечение в этом заведении или были переведены в другое», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что накануне на совещании первых лиц Украины было заявлено, что эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 года — как по количеству занятых коек, так и по числу активных больных. По информации премьераДениса Шмыгаля, из 74.675 коек, предусмотренных для больных коронавирусом по всей стране, занято всего 14.451, что составляет 19%. В свою очередь, президент Зеленскийпоручил минздраву спрогнозировать развитие ситуации на осень.