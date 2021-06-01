Варшава, , 16:54 — REGNUM Статистическая служба Европейского союза (Евростат) обнародовала на своей странице в соцсети Twitter данные об уровне безработицы в Польше по итогам прошедшего мая. Этот показатель в стране составил 3,1%.

По данным ведомства, количество безработных в мае в стране составило 524 тыс. человек. Также отмечается, что в апреле текущего года это количество было выше — 534 тыс. человек, тогда этот показатель составлял 3,15%. Европейские аналитики связывают это с возобновлением сезонных работ.

В сообщении Евростата также содержится информация, что в среднем по Евросоюзу в мае показатель безработицы составил 8%, в то время как в апреле он был на уровне 8,1%.