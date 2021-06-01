Оренбург, , 16:53 — REGNUM В Оренбургской области выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом, что на один больше по сравнению с предыдущим суточным показателем, сообщает 1 июня оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

С начала пандемии число зарегистрированных носителей коронавируса достигло 44 333. Выздоровели 40 709 пациентов, у которых было диагностировано заболевание.

На сегодняшний день в больницах лечение получают 435 человек с COVID-19. Из них состояние 153 пациентов медики оценивают как тяжелое.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 985 оренбуржцев. За последние сутки подтвердили пять летальных исходов.