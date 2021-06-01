Москва, , 16:52 — REGNUM В 2020 году сахарную свеклу в РФ посеяли поздно, и это в итоге может отразиться на цене сахара в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил глава крестьянско-фермерского хозяйства, член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал то, как будет складываться ситуация на рынке сахара после прекращения действия соответствующих соглашений с бизнесом.

«Изменения будут, и этого уже никто не изменит. Остается понять, насколько они будут сильны, — сказал Ермоленко. — В соответствии с соглашениями, отпускные цены на сахар на заводах должны быть не выше 36 рублей за кг в килограммовой упаковке, но уже сейчас поставщики сахара в Самаре предлагают цену 39−45 р/кг в фасовке по 50 кг. Фактор роста цены уже налицо. По моим оценкам, рост цены на сахар составит 10−15% в оптовой закупке. А килограммовой фасовки от производителя просто не продают. С другой стороны, сахарную свеклу мы посеяли, причем уже на 8% больше, чем в 2020 году. Но посеяли поздно, отставание составило 2−5 недель в зависимости от региона. Конечно, поздний сев сокращает вегетационный период и обычно сдвигает начало уборки на более поздние сроки».

Как пояснил Ермоленко, погода может не дать свекле дозреть, так как начнутся проливные осенние дожди или заморозки.

«А это приведет к снижению урожайности, — сказал эксперт. — А самое главное, нужно учесть, что в текущий момент мировые цены на сахар растут на фоне ожиданий потребления этого продукта в азиатских странах, деловая активность которых восстанавливается после негативных последствий, вызванных пандемией коронавируса.

Если цена на внешнем рынке будет намного выше, чем на внутреннем, то сахар в больших объемах просто вывезут. Даже нелегально и небольшими партиями. Это рынок со своими суровыми правилами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ не стоит ждать резкого подорожания сахара.

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