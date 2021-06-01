Москва, , 16:50 — REGNUM Рост цен на продукты питания в РФ можно было бы предотвратить, если бы власти страны занялись их регулированием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин. Так он прокомментировал высказывание главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о том, что причина подорожания продуктов — это излишняя ликвидность и что ситуация с ценами на эти товары будет «более-менее» стабильной.

«Прежде всего цены на ключевые продукты питания (причем те, которые в большинстве случаев являются продуктами первой необходимости) очень слабо зависят от инфляционных процессов, — призвал не забывать Бузгалин. — И, кроме того, цены на продукты питания во многих странах мира регулируются и не растут, и дефицита нет. Это миф, что регулирование цен на продукты обязательно вызывает их дефицит. Один из классических примеров — Австрия, где местные производители обеспечивают продуктами рынок при очень высоком качестве, очень широком ассортименте и со стабильными ценами на протяжении чуть ли не десятилетий».

Что касается фразы «более-менее», то, как полагает Бузгалин, это очень растяжимое понятие и, скорее всего, просто скрывает либо отсутствие позиции у Мантурова по этому вопросу, либо понимание им того, что цены будут повышаться, а регулировать их не будут.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее выводы Мантурова раскритиковал экономист Михаил Делягин.

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