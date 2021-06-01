Варшава, , 16:50 — REGNUM 26 июня в Польше состоится очередной этап снятия социальных и экономических ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил 1 июня министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на пресс-конференции.

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«Следующий этап смягчения ограничений будет 26 июня. Сразу предупредим, что не стоит ожидать резких изменений и возвращения к нормальной жизни. На этот раз они будут, скорее косметическими и незначительными. Они будут касаться режимов работы ряда организаций, а также порядка их посещения», — сообщил Недзельский, указав, что полный список грядущих изменений его ведомство представит 2 июня.

В настоящее время в Польше прошло несколько этапов снятия социальных и экономических ограничений в связи с улучшением эпидемической обстановки. Так, с 4 мая в Польше открылись магазины мебели и стройматериалов, а также художественные галереи и музеи. С 8 мая возобновили свою работу гостиницы, однако они пока работают с ограничениями — могут принять не более 50% посетителей от максимально возможного их количества.

С 15 мая в Польше был снят запрет на появление граждан без защитных масок на открытом воздухе в общественных местах. С 21 мая в стране была возобновлена работа театров и кинотеатров. С 31 мая школы и иные учебные заведения переведены в обычный режим работы.