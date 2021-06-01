Каракас, , 22:35 — REGNUM Венесуэльский спецназ освободил восьмерых солдат, удерживаемых в плену колумбийскими повстанцами, сообщает 1 июня BBC со ссылкой на министерство обороны Венесуэлы.

В министерстве не стали раскрывать детали миссии, однако издание напоминает, что ответственность за пленение венесуэльцев на себя взяла группа колумбийских повстанцев.

Группа колумбийских повстанцев, называющая себя 10th Front Martin Villa, сообщила в письме международному комитету Красного Креста, что захватила венесуэльских солдат во время схватки 23 апреля в одном из штатов Венесуэлы Апуре, который находится на границе с Колумбией.