Волгоград, 1 июня 2021, 17:02 — REGNUM Участником встречи, которую в Международный день защиты детей в режиме видеосвязи провёл президент РФ Владимир Путин стала многодетная семья Кобловых из Волгоградской области. Родители рассказали главе государства, как развивают творческие способности своих детей.
Следите за развитием событий в трансляции: «День защиты детей: Путин встречается с многодетными семьями – трансляция»
Семья из Волжского, в которой воспитывается восемь детей, в 2021 году отмечена орденом «Родительская слава». Ребята с четырёх лет посещают музыкальные школы. Родители рады, что благодаря нацпроекту «Культура» дети могут играть на дорогостоящих инструментах.
В Волгоградской области действуют свыше 20 инструментов поддержки многодетных граждан. Новой мерой стал региональный целевой сертификат на улучшение жилищных условий.