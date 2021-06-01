Волгоград, , 17:02 — REGNUM Участником встречи, которую в Международный день защиты детей в режиме видеосвязи провёл президент РФ Владимир Путин стала многодетная семья Кобловых из Волгоградской области. Родители рассказали главе государства, как развивают творческие способности своих детей.

Следите за развитием событий в трансляции: «День защиты детей: Путин встречается с многодетными семьями – трансляция»

Семья из Волжского, в которой воспитывается восемь детей, в 2021 году отмечена орденом «Родительская слава». Ребята с четырёх лет посещают музыкальные школы. Родители рады, что благодаря нацпроекту «Культура» дети могут играть на дорогостоящих инструментах.

«Это очень приятно, нужно и важно и для детей наших, и для школы, и для города. С мужем мы стараемся развить все творческие способности, которые есть у наших детей. Это у нас в приоритете, поэтому с четырёх лет все наши дети учатся в музыкальной школе, рисуют, любят читать. И скажу честно, когда появились дипломы, награды, потом кубки, медали, мы ни о какой награде не задумывались, всё делали ради детей, для детей, и нам очень приятно, что президент нашей страны оценил наш труд», — поделилась Ольга Коблова.

В Волгоградской области действуют свыше 20 инструментов поддержки многодетных граждан. Новой мерой стал региональный целевой сертификат на улучшение жилищных условий.