Москва, , 16:48 — REGNUM Когда глава Минпромторга РФ Денис Манутров говорит, что причина подорожания продуктов питания — это большое количество ликвидности, напечатанной «кое-где», то он игнорирует главный фактор — произвол монополий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Мантуров верно указывает на второстепенные причины. Потому что под «кое-где» он имеет в виду США, но сказать об этом напрямую он боится. Или он боится, что ему визу не дадут? Понятно ведь, кто нами руководит. Но о главной причине он тактично умолчал. А она заключается в произволе российских монополий, — сказал Делягин. — Да, действительно мировые цены на продовольствие выросли, но под этим обычно имеется в виду биржевые продукты. Это сельскохозяйственное сырье. Можно сравнить динамику цен на продовольствие в ЕС и у нас. В ЕС цены выросли в семь раз меньше, чем в РФ. Даже если сопоставлять нашу официальную статистику. Понятно, что внешний фактор имеет место, но это далеко не главная причина роста цен».

Соответственно, как пояснил Делягин, если игнорировать главную причину роста цен — произвол монополий, то вряд получится бороться с самим явлением.

«И остается надеяться, что все само собой как-то рассосется. У нас будет урожай, будут сезонные фрукты и овощи. А сезонные фрукты-овощи обычно дешевеют. Как раз к выборам», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец призвал Мантурова не сбрасывать со счетов фактор пандемии, которая тоже повлияла на рост цен.

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