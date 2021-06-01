Новосибирск, , 16:47 — REGNUM Материал по заявлению экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко о возмещении имущественного вреда, причинённого в результате незаконного уголовного преследования, возвращён из суда апелляционной инстанции. Об этом сообщает Железнодорожный районный суд Новосибирска.

«30 декабря 2020 года судом взысканы в пользу Юрченко В.А. с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счёт казны Российской Федерации в счёт возмещения имущественного вреда, причинённого уголовным преследованием, расходы на оказание юридической помощи в размере 5 777 930 рублей 02 копейки. Прокуратура, не согласившись с постановлением суда, подала апелляционное представление, в котором просила постановление суда отменить. Также апелляционную жалобу на постановление суда подало Министерство финансов Российской Федерации в лице Управления казначейства по Новосибирской области», — напомнили в суде.

Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда не согласилась с доводами суда первой инстанции, отменила постановление Железнодорожного районного суда Новосибирска и направила материал на новое судебное рассмотрение.

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