Москва, , 16:46 — REGNUM Пандемия внесла серьезный вклад в подорожание продуктов питания, и говорить о том, что дело вовсе не в ней, не совсем верно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал высказывание главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, который сказал, что рост цен — «это не совсем пандемия», а последствия «напечатанного кое-где большого количества ликвидности».

«Он говорит о том, что избыток долларовой ликвидности, которая напечатана Трампом и Байденом, — это одна из причин роста цен. Отчасти это так. Но вторая причина состоит в том, что из-за локдауна во многих странах и нарушения цепочек поставок продукции ее просто не успевают подвозить, — сказал Зубец. — Люди хотят потреблять, хотят лучше питаться, а проблема с подвозом есть, и соответственно цены идут вверх. Так что Мантуров отчасти прав, хотя пандемию со счетов тоже нельзя списывать. И когда он говорит, что дело не в пандемии, то все не совсем так. Очень многие эксперты говорят о том, что именно пандемия внесла весомый вклад в историю с подорожанием продуктов в магазинах».

Кроме того, Зубец указал на то, что еще одним фактором, разгонявшим цены на некоторые продукты питания, стало их активное использования для других нужд. Например, как пояснил экономист, это касается сахара, который, как известно, используется при производстве моторного топлива, заменяющего бензин.

«Понятно, что если у нас есть такой спрос на использование сахара, то у нас и на всех основных продуктах это отразится, — сказал Зубец. — Однако есть еще один фактор — у нас на протяжении нескольких лет агропромышленный бизнес из-за стагнации спроса после 2014 года был вынужден экономить на издержках: на заработных платах, на покупке нового оборудования, на обновлении основных фондов. И эти несделанные затраты он пытается сделать сейчас, пользуясь ростом платежеспособного спроса».

Подытоживая сказанное, Зубец подчеркнул, что причин для оптимизма с ценами на продукты питания не просматривается.

«Если на мировых рынках произойдет восстановление нормальных цепочек производства, то цены, наверное, начнут откатываться вниз. Но в то, что цены откатились на тот уровень, на котором они были в 2018—2019 году, я не верю. Поэтому в любом случае инфляция является долгосрочной и устойчивой», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мантуров заявил, что рост цен в магазинах связан с большими объёмами ликвидности.

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