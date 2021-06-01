Москва, , 16:45 — REGNUM К возможному отключению России от системы SWIFT российские власти готовятся, интересы страны должны быть обеспечены «при любом развитии событий», сообщил 1 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По итогам совещания министров иностранных дел стран БРИКС, которое состоялось сегодня, 1 июня, в режиме видеоконференции, глава МИД РФ назвал разрушение механизмов функционирования международной валютной системы не лучшим сценарием для мира и вредным «всем без исключения участникам многостороннего общения».

При этом он отметил, что угрозы отключить Россию от платёжной системы SWIFT продолжаются, так что в Москве «делают выводы».

Лавров добавил, что все структуры правительства России, по его оценке, «будут и далее принимать все необходимые меры, которые позволят при любом развитии событий надёжно обеспечивать наши интересы и интересы наших партнёров».

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