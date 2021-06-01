Ярославль, , 16:44 — REGNUM В Ярославле 1 июня в Ярославской областной думе прошло совещание по вопросам, связанным с созданием приютов для животных и обращению с безнадзорными животными, на котором депутаты пообещали помочь городу со строительством нового приюта. Об этом сообщает пресс-служба Ярославской областной думы.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что владелец группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик планирует построить в Ярославле приют для бездомных животных, ветеринарный центр и зоогостиницу. Мэрия города уже выделила земельный участок для строительства в Дзержинском районе города, приют будет рассчитал на 200 животных. Но, несмотря на это, на территории города до сих пор не заключён контракт на отлов животных.

«Мы решили разобраться. И выяснилось, что в этой сфере очень много нерешенных вопросов, поэтому вышли в областную Думу с просьбой помочь в урегулировании ситуации», — рассказал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Сейчас региональный департамент ветеринарии подготовил соглашение с инвестором на строительство.

«В ближайшее время будем выставлять землю на межевание. Согласно типовому проекту, разработанному Минприроды, предусмотрены не капитальные, а модульные строения. По словам инвестора, 2−3 месяца и объект может быть готов», — сообщил заместитель директора департамента ветеринарии Ярославской области Сергей Саблин.

За год через приют может пройти около 2−2,5 тысяч собак. По закону животные будут содержаться в приюте 25 дней, но некоторые животные смогут остаться в приюте насовсем.

«Их стерилизуют, вакцинируют и при необходимости вылечат, а затем будут выпускать в места предыдущего обитания. Те животные, которые из-за особенностей здоровья или поведения не могут быть выпущены, будут оставаться на пожизненное содержание», — пояснил чиновник.

В городе существует несколько частных приютов, но ни один из них не соответствует требованиям законодательства.

«Есть люди, история, система работы. Необходимо подумать над разработкой нормативной базы, чтобы была возможность выделять таким приютам гранты на дооборудование в соответствии с требованиями закона», — отметил на заседании председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий.

Вопрос отлова бездомных животных стоит в Ярославле достаточно остро. Уже год он не ведётся, так как в городе и регионе нет приютов, которые соответствовали бы требованиям нового закона «Об ответственном обращении с животными».

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