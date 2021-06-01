Ярославским депутатам рассказали о будущем приюте для животных
Ярославль, 1 июня, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В Ярославле 1 июня в Ярославской областной думе прошло совещание по вопросам, связанным с созданием приютов для животных и обращению с безнадзорными животными, на котором депутаты пообещали помочь городу со строительством нового приюта. Об этом сообщает пресс-служба Ярославской областной думы.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что владелец группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик планирует построить в Ярославле приют для бездомных животных, ветеринарный центр и зоогостиницу. Мэрия города уже выделила земельный участок для строительства в Дзержинском районе города, приют будет рассчитал на 200 животных. Но, несмотря на это, на территории города до сих пор не заключён контракт на отлов животных.
Сейчас региональный департамент ветеринарии подготовил соглашение с инвестором на строительство.
За год через приют может пройти около 2−2,5 тысяч собак. По закону животные будут содержаться в приюте 25 дней, но некоторые животные смогут остаться в приюте насовсем.
В городе существует несколько частных приютов, но ни один из них не соответствует требованиям законодательства.
Вопрос отлова бездомных животных стоит в Ярославле достаточно остро. Уже год он не ведётся, так как в городе и регионе нет приютов, которые соответствовали бы требованиям нового закона «Об ответственном обращении с животными».