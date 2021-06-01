Москва, , 16:44 — REGNUM Балтийский флот ожидает пополнение — в его состав войдут два малых ракетных корабля (МРК) проекта 22 800 «Каракурт» и проекта 21 631 «Буян», сообщает 1 июня газета «Известия» со ссылкой на источники в российском военном ведомстве.

До конца 2021 года МРК «Буря» проекта 22 800 и МРК «Град» проекта 21 631 войдут в состав 36-й бригады малых ракетных кораблей.

Отмечено, что после этого Балтийский флот будет располагать полноценной ударной группировкой, способной решать широкий круг задач по уничтожению надводных и наземных целей.

Уточняется, что на Балтийском флоте уже сформирован экипаж для МРК «Град», который находится на заключительном этапе строительства.

В то же время МРК «Буря» проекта 22 800 «Каракурт» уже построен и проходит испытания.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в составе Балтийского флота имеется три МРК проекта 22 800 «Каракурт»: «Одинцово», «Мытищи» и «Советск», а также два «Буяна» — «Зеленый дол» и «Серпухов».

Небольшие корабли водоизмещением 800 тонн вооружены крылатыми ракетами «Калибр», радиус действия которых позволяет Балтийскому флоту поражать любые объекты на территории Северной Европы и Британии.

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