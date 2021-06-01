Москва, , 16:44 — REGNUM В настоящее время практически все имеющиеся индикаторы указывают на быстрое восстановление мирового спроса на нефть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов, комментируя опасения ОПЕК по поводу дефицита нефти.

«Практически все имеющиеся индикаторы указывают на сильное восстановление мирового спроса на нефть. Запасы нефти продолжают снижаться, цена Brent достигла 70 долларов за баррель. Экономические данные также указывают на быстрое восстановление мировой экономики, что является основным драйвером для спроса на нефть, — сказал Салихов. — ОПЕК в своих оценках обычно придерживается осторожных прогнозов. Еще месяц назад прогнозы ОПЕК по росту мирового спроса на нефть в 2021 году составляли 5−6 млн баррелей. Видимо, в настоящее время они пересмотрены до 6 млн баррелей, что все еще является консервативной оценкой в текущих условиях. Мы полагаем, что спрос увеличится до 7 млн баррелей в сутки в этом году или даже больше».

Как пояснил Салихов, в настоящее время мировой рынок нефти находится в состоянии устойчивого дефицита — мировой спрос на нефть превышает текущее предложение. И это в первую очередь результат политики ОПЕК+.

«Однако вероятность дефицита в смысле срыва поставок невелика, так как существует большой объем неиспользуемых мощностей как в странах Ближнего Востока, так и в России, которые могут быть потенциально возвращены на рынок», — уточнил Салихов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Каленов заявил, что мировая экономика планомерно выходит из кризиса.

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