Екатеринбург, , 16:44 — REGNUM В Екатеринбурге стартует летняя оздоровительная кампания для детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

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Открытие кампании проходит на площадках 126 городских оздоровительных лагерей 1 июня 2021 года, в День защиты детей.

Мальчикам и девочкам предлагают принять участие в соревновании «Рисуем детство». Участникам инициативы нужно нарисовать рисунки мелом на асфальте, а фото получившихся художеств выложить в соцсети. Проходят и другие мероприятия, игры, квесты для детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее санврачи рекомендовали заполнить свердловские детские лагеря на 75% для соблюдения санитарных норм.

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