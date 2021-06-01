Киев, , 16:48 — REGNUM На Украине опубликована очередная часть телефонных разговоров якобы лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

Очередная часть расследования, которое публикует проект Bihus.info, в этот раз посвящена поставкам угля на Украину из республик Донбасса. Авторы проекта делают вывод, что пока официальная власть уверяла, что Украина покупать уголь в Донбассе не будет, Медведчук уже два месяца вел соответствующие переговоры, после чего начались, собственно, поставки.

В расследовании говорится, что деньги за уголь с неподконтрольных территорий возила Служба безопасности Украины (глава СБУ назначается президентом Украины и подчиняется ему), а контролировал передачу денег сам Медведчук. Как говорится в материале, первый транш за уголь отправили 31 декабря 2014 года.

В ОПЗЖ появление новой порции «прослушки» пока не комментировали.

ИА REGNUM напоминает, что ранее эксперты, обсуждая опубликованное расследование проекта проекта Bihus.Info про Медведчука, сошлись во мнении, что под видом сенсации оказались давно известные факты. В мае правоохранители выдвинули лидеру ОПЗЖ обвинение в государственной измене по целому ряду эпизодов.