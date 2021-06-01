Вроцлав, Польша, , 16:43 — REGNUM Главный тренер сборной Польши по футболу Пауло Соуза провел пресс-конференцию накануне товарищеского матча его команды со сборной России. Об этом 1 июня сообщает Polskie Radio 24.

По его словам, лидер и капитан «бело-красных» Роберт Левандовский не выйдет в стартовом составе на поле.

«Принимая во внимание тяжелый сезон, который провел Роберт, и тот факт, что у него была травма (к счастью, не слишком серьезная), он не выйдет в стартовом составе в матче со сборной России. И вероятно, что не выйдет на протяжении всего матча. К тому же, ему необходимо беречь силы и не травмироваться перед началом чемпионата Европы», — сообщил Соуза.

Ранее стало известно, что в грядущем товарищеском матче не примет участие и известный полузащитник польской сборной Аркадиуш Милик, у которого проблема с коленом. При этом, пока сохраняется надежда, что он будет готов к участию в «Евро-2020».

Ранее из-за серьезной травмы из игры выбыл Кшиштоф Пёнтек, которому в ближайшие месяцы предстоит сделать паузу и пропустить чемпионат Европы.

Товарищеский матч между сборными Польши и России состоится 1 июня в 21:45 по московскому времени в польском Вроцлаве.