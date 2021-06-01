Ростов-на-Дону, , 16:42 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Ростовской области отчитались о доходах за 2020 год. Тройку лидеров самых богатых составили представители «Единой России». Декларации народных избранников опубликованы на сайте донского парламента, передаёт ИА REGNUM.

В 2020 году больше всех заработал Евгений Дегтярёв, компания которого занимается строительством первой в Ростовской области инфекционной больницы. В пандемийном году его доход составил 122,9 млн рублей. В списке недвижимости значится земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1530 кв. метров. В пользовании у него жилой дом площадью 391,1 кв. метра. Народный избранник водит Toyota Sequoia.

На втором месте по уровню доходов находится Сергей Рожков. В 2020 году его доход составил 85,5 млн рублей. Вероятно, деньги он получил от продажи земельных участков. В настоящее время в собственности у народного избранника находится восемь земельных участков (годом ранее их насчитывалось более 40), два жилых дома, две квартиры, два строения и нежилое здание. Автопарк насчитывает 15 автомобилей, два зерноуборочных комбайна, две моторные лодки и другой транспорт.

Третью строчку по уровню доходов за 2020 год занял Владимир Черкезов, заработавший 75,9 млн рублей. Ему принадлежат несколько участков, в том числе в долевой собственности, общей площадью порядка 15 млн кв. метров, половина жилого дома площадью 549,2 кв. метра, дом площадью 105,6 кв. метра и ряд нежилых помещений.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году бывший министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, а ныне директор «Кировского конного завода» Владимир Черкезов попал в рейтинг Forbes «Власть и деньги». Доход депутата донского парламента в 2018 году составил порядка 252 млн рублей, в его собственности значилось десять объектов недвижимости.

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