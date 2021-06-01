Москва, , 16:41 — REGNUM Мировая экономика планомерно выходит из кризиса, объемы производства растут, а следовательно, повышается спрос на нефть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

«Мировая экономика постепенно выходит из кризиса, объемы производства растут. А значит, увеличивается спрос на нефть. Ведь нефть является не только энергоресурсом, на ее основе или с ее применением производится значительная часть продукции, начиная от тяжелой промышленности и заканчивая продуктами питания. Поэтому в ближайшие месяцы спрос будет только расти», — сказал Каленов.

По его словам, массовая вакцинация в мире способствует возвращению населения к привычному образу жизни, а следовательно, начинает активнее функционировать транспорт.

«Так, например, с 10 июня Россия восстанавливает регулярное авиасообщение с восемью странами, ранее прерванное из-за пандемии, — сказал Каленов. — Кроме того, приближается сезон сбора урожая. Курс на увеличение добычи продолжится, а существующий дефицит поддерживается искусственно, чтобы сохранять достаточно высокие цены на нефть».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов усомнился в том, что миру угрожает дефицит нефти.

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