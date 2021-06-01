Москва, , 16:43 — REGNUM Временные велосипедные полосы появились на четырех улицах Москвы. Об этом 1 июня сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Разметка для велосипедов появилась в Китайгородском проезде, на улице Лебедева, Мячковском бульваре и дублере улицы Люблинская.

Сообщение департамента подкреплено видео, на котором рабочие красят разметку для перемещения на велосипедах на указанных улицах.

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