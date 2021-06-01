Москва, , 16:40 — REGNUM Страны БРИКС готовы углублять сотрудничество в сфере противоэпидемических мер. Об этом 1 июня заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран БРИКС.

«В свете нынешней эпидемиологической обстановки все страны пятёрки выразили солидарность с Индией и её народом. Россия готова и далее оказывать нашим индийским друзьям помощь в борьбе с этим опасным вирусом», — заявил Лавров.

«Страны БРИКС также подчеркнули активизировать работу по российской инициативе создания комплексной системы БРИКС крайнего реагирования на риски возникновения массовых инфекционных заболеваний», — указал он.