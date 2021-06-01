Варшава, , 16:39 — REGNUM В Польше разочаровались в дружбе с США, потому что Вашингтон показал, что в «международных отношениях собственные интересы ставятся выше, чем дружба и солидарность». Об этом заявил 1 июня известный польский ученый, директор Ягеллонского института (Краков) Марцин Рошковский в интервью Polskie Radio 24.

«Россия и Германия строят совместный газопровод «Северный поток — 2», который полностью изменит энергетическую обстановку в Европе. И таким странам, как Украина и Польша это грозит подрывом энергетической безопасности, а ЕС — зависимостью от России в энергетической сфере. Мы рассчитывали, что в Вашингтоне это понимают и поспособствуют сворачиванию данного проекта, но там решили действовать из собственной целесообразности, а не из солидарности», — заявил Рошковский.

По его словам, польское руководство разочаровано решением администрации Джо Байдена не вводить санкции против строительства «Северного потока — 2».

«В Вашингтоне ориентируются на Германию как на центральную страну в ЕС. Поэтому там прислушались к интересам Германии, а не к нашим. Об этом даже говорит сама формулировка Белого дома: санкции против газопровода могут подорвать трансатлантические отношения», — добавил ученый.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепе США сообщили, что Вашингтон изменил свою прежнюю позицию по поводу проекта «Северный поток — 2» и отменил санкции против компаний, ведущих строительство второй части данного газопровода из России в Германию.