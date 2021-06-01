Кемерово, , 16:39 — REGNUM В Новокузнецке возбуждено уголовное дело о хищении средств, предоставленных при реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщила прокуратура Кемеровской области.

Установлено, что в администрацию города обратилась организация с заявлением о предоставлении, как субъекту малого и среднего предпринимательства, субсидии в сумме 467 тыс. руб. — на возмещение затрат за аренду помещения. К заявлению были приложены копии документов, подтверждающие затраты. Однако выяснилось, что документы были фиктивными. Прокурор города вынес постановление и направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

На основании материалов прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере, с использованием служебного положения».

Расследование дела находится на контроле прокуратуры города. Незаконно полученные средства возвращены в бюджет.