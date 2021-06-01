Петрозаводск, , 16:48 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Республике Карелия стабилизировалась, за минувшие сутки в регионе было выявлено 59 новых инфицированных, что на одного человека больше, чем сутками ранее. Об этом 1 июня сообщили в оперативном штабе региона.

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«В связи со стабилизацией эпидобстановки в республике ежедневные публикации оперативной сводки исчерпали свою актуальность. С сегодняшнего дня оперативные данные будут публиковаться на сайте gov.karelia.ru и на информационных ресурсах Минздрава в виде таблицы», — заявили в оперштабе.

Отметим, что из числа жителей республики, у которых был получен положительный тест на ковид за последние сутки, симптомы заболевания проявились у 53 человек, в том числе у десяти из них состояние врачи оценивают как среднее, а у одного — как тяжелое.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 47 376 инфицированных, в том числе 4409 зараженных детей. Из них 45 558 человек уже выздоровели, в том числе 67 из ранее зараженных были выписаны по выздоровлению за последние сутки. От COVID-19 за время пандемии скончалось 551 житель Карелии, в том числе два новых летальных исхода были зарегистрированы за последние сутки. Таким образом летальность от COVID-19 в регионе составила 1,16 (2,40 в среднем по РФ).

Доля свободных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией в стационарах Карелии составляет 19,7. В настоящий момент под присмотром врачей там лечатся 333 человека. Состояние 35 из них оценивается как тяжелое, еще пять находятся на ИВЛ.

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