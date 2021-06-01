Ижевск, , 16:38 — REGNUM В полицию Ижевска обратилась 63-летняя местная жительница с заявлением о хищении денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Установлено, что в феврале текущего года женщина позвонила по указанному в телевизионной программе про экстрасенсов номеру телефона. Она сообщила суть своих проблем и рассказала о своих детях. Собеседник сказал, что у самой женщины есть болезни, у старшей дочери — завистники, на младшей дочери лежит проклятье на смерть. Необходимо провести сеансы, стоимость которых составит 21,4 тыс. рублей. Женщина перевела средства на указанный ей счет.

В течение дельнейших трех месяцев она за продолжение сеансов, за необходимые магические атрибуты оформляла кредиты в банках и переводила лже-целительницам. Маги уверяли, что в дальнейшем деньги они вернут, а при сомнениях женщины предупреждали, что она рискует здоровьем дочери.

После этого пенсионерке предложили «камни из Испании для защиты всей семьи» за 1,3 млн рублей. Половину суммы она перевела мошенникам, а затем засомневалась и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре прошлого года 66-летняя жительница Ижевска сообщила в полицию о хищении. на одном из телеканалов женщина увидела рекламу по снятию порчи. Позвонив по указанному телефону, она поговорила с неизвестной, которая сообщила, что вся семья ижевчанки подвержена порче. Снять порчу можно только при проведении ритуала, для которого нужно приобрести атрибуты. Общая сумма составила 923 тыс. рублей.

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